Ван дер Гарде: Хэмилтон и Леклер – самый сильный дуэт в Ф1

Гидо ван дер Гарде считает, что Льюису Хэмилтону по силам уже в этом году вступить в спор за чемпионский титул.

По мнению бывшего гонщика, ныне комментирующего Формулу 1 на голландском ТВ, в Ferrari проявили смелость, подписав контракт с семикратным чемпионом мира.

«Думаю, это очень смелое решение. Действительно здорово, что он смог сделать этот шаг, – цитирует Гидо издание RacingNews365. – Разумеется, ему было очень комфортно в Mercedes, там он был гонщиком номер один, даже если в прошлом году у него были некоторые сложности и с напарником, и с командой.

Но, по-моему, у него очень боевой настрой в преддверии нового сезона, когда ему предстоит сработаться с новыми людьми. Конечно, сотрудничество с английскими командами сильно отличается от работы с итальянским коллективом, ведь в Скудерии иной, более горячий темперамент.

Но команда сейчас на подъёме, за последние пару лет она добилась большого прогресса. Разумеется, Фредерик Вассёр прекрасно относится к Льюису, в своё время они уже работали вместе, поэтому я однозначно ожидаю, что он сможет бороться за титул.

Полагаю, у них с Шарлем Леклером развернётся интересное соперничество. Шарль невероятно хорош в квалификациях, но думаю, что они могут многому друг у друга научиться. Леклер будет присматриваться к тому, как Хэмилтон проводит гонки, потому что как только он освоится за рулём Ferrari и обретёт скорость, одолеть его будет почти невозможно…

Я действительно считаю, что именно они составляют самый сильный дуэт среди всех команд чемпионата, ведь оба – гонщики высшего класса».

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