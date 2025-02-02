Климас назвал вариант номер один для Усика и рассказал, когда будет бой

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Менеджер Александра Усика Эгис Климас высказался о будущем украинского боксера.

«Да. Реванш с Дюбуа имеет смысл, ведь здесь есть незавершенное дело, у многих до сих пор есть сомнения относительно первого боя в Варшаве. К тому же, если Дюбуа победит Паркера, то это будет поединок за звание абсолютного чемпиона, это прекрасно.

Александр проведет свой бой в середине или конце лета. Сейчас он отдыхает, потом ему надо на тренировочный лагерь три месяца и он будет готов. Поединок с победителем боя Паркер – Дюбуа является вариантом номер один для Усика», – рассказал Климас.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua