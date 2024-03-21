Нганну сильно потерял позиции. Обновлен рейтинг WBC, в списке есть украинец

Всемирный боксерский совет (WBC) обновил рейтинг супертяжелого веса.
Экс-чемпион UFC из Камеруна Франсис Нганну, который после поражения от Тайсона Фьюри вошел в десятку рейтинга, опустился на 24-ю позицию.
В начале марта он провел свой второй бой в боксе и потерпел второе поражение. Энтони Джошуа нокаутировал его во втором раунде. Эй Джей является лидером рейтинга.
Чемпионским титулом владеет Тайсон Фьюри. Отметим, что в списке есть и украинский боксер Александр Захожий. Он занимает 40-е место.
Рейтинг WBC в супертяжелом весе: