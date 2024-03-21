Нганну сильно потерял позиции. Обновлен рейтинг WBC, в списке есть украинец

Getty Images/Global Images Ukraine. Франсис Нганну

Всемирный боксерский совет (WBC) обновил рейтинг супертяжелого веса.

Экс-чемпион UFC из Камеруна Франсис Нганну, который после поражения от Тайсона Фьюри вошел в десятку рейтинга, опустился на 24-ю позицию.

В начале марта он провел свой второй бой в боксе и потерпел второе поражение. Энтони Джошуа нокаутировал его во втором раунде. Эй Джей является лидером рейтинга.

Чемпионским титулом владеет Тайсон Фьюри. Отметим, что в списке есть и украинский боксер Александр Захожий. Он занимает 40-е место.

Рейтинг WBC в супертяжелом весе:

1. Энтони Джошуа

2. Фрэнк Санчес

3. Агит Кабаел

4. Эфе Аджагба

5. Джаред Андерсон

6. Даниэль Дюбуа

7. Деонтей Уайлдер

8. Филип Хргович

9. Чжан Чжилей

10 Мартин Баколе

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24. Франсис Нганнy

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40. Александр Захожий

sport.ua