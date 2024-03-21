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Бокс

Нганну сильно потерял позиции. Обновлен рейтинг WBC, в списке есть украинец

Getty Images/Global Images Ukraine. Франсис Нганну

Всемирный боксерский совет (WBC) обновил рейтинг супертяжелого веса.

Экс-чемпион UFC из Камеруна Франсис Нганну, который после поражения от Тайсона Фьюри вошел в десятку рейтинга, опустился на 24-ю позицию.

В начале марта он провел свой второй бой в боксе и потерпел второе поражение. Энтони Джошуа нокаутировал его во втором раунде. Эй Джей является лидером рейтинга.

Чемпионским титулом владеет Тайсон Фьюри. Отметим, что в списке есть и украинский боксер Александр Захожий. Он занимает 40-е место.

Рейтинг WBC в супертяжелом весе:

  • 1. Энтони Джошуа
  • 2. Фрэнк Санчес
  • 3. Агит Кабаел
  • 4. Эфе Аджагба
  • 5. Джаред Андерсон
  • 6. Даниэль Дюбуа
  • 7. Деонтей Уайлдер
  • 8. Филип Хргович
  • 9. Чжан Чжилей
  • 10 Мартин Баколе
  • 24. Франсис Нганнy
  • 40. Александр Захожий

    • sport.ua

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