«Это потеря для бокса». Супертяж высказался о бое Фьюри и Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри

Китайский супертяж Чжан Чжилей разочарован тем, что Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа так и не провели свой поединок. И даже если бой состоится, то оба уже не в топ-форме.

«Мне просто жаль, что они не провели бой раньше. Не провели бой, когда оба были в своей праймовой форме. Это обидно, что бокс потерял такой поединок».

«Бой еще может состояться, но оба уже на пути вниз – один объявил о завершении карьеры, у второго явный спад. Не знаю, кто победит, но хуже всего, что оба уже прошли свой пик», – сказал Чжилей.

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sport.ua