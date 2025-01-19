В Ferrari намекнули на дату тестов Хэмилтона

Команда Ferrari через социальные сети продолжает подогревать интерес болельщиков к предстоящему первому официальному визиту Льюиса Хэмилтона, но если до этого она ограничивалась намёками общего характера, то сегодня, похоже, сообщила точную дату – 25 января.

Как ещё понимать короткое видео, последним кадром из которого мы предваряем этот текст?

О том, что семикратного чемпиона мира ждут в Маранелло на следующей неделе, уже говорил Бенедетто Винья, исполнительный директор итальянской компании, а 25-е число на красном будильнике, вероятнее всего – это дата частных тестов во Фьорано, где Хэмилтону предстоит сесть за руль одной из машин предыдущих лет выпуска.

Комментарий к видео предельно короткий, и его можно трактовать так: «Сверим часы».

Только число лайков под этим постом пресс-службы Скудерии за пару часов приблизилось к 200 тысячам, а количество комментариев превысило тысячу. Причём многие, внимательно присмотревшись, обратили внимание на невинную, казалось бы, деталь: шкала, отсчитывающая секунды, проходит отметку 55, доходит до нулевой, и только тогда на табло появляется дата «25» и логотип Ferrari.

Любители во всём усматривать некий смысл, решили, что это символизирует уход из команды Карлоса Сайнса, выступавшего под номером 55. На то, что это именно так, указывают часы и минуты, ведь Шарль Леклер выступает в Формуле 1 под номером 16, а на машинах Льюиса Хэмилтона с 2014 года начертаны две «четвёрки».

Источник