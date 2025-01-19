Паула Бадоса: “Когда играешь против таких игроков, как Гауфф, всё зависит от того, у кого сегодня лучший день”

Испанская теннисистка Паула Бадоса прокомментировала свою победу над сербкой Ольгой Данилович в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии и предстоящий поединок против Коко Гауфф



– Паула, невероятное выступление сегодня. Какие ваши впечатления от своей игры, особенно во втором сете, когда вам удалось сделать камбэк?

– Да, я считаю, что сыграла очень хорошо. Я вышла на корт с четким планом. Играла очень агрессивно, подавала великолепно. Второй сет оказался немного сложным, потому что я проигрывала 2-5, но это не было «настоящим» 2-5, потому что я играла хорошо. Просто мелкие моменты сделали счёт таким. Я смогла перехватить инициативу и завершила сет, играя снова великолепно.

– Наградой за эту победу станет матч против Коко. О чем вы думаете перед таким матчем? Не касаемо стратегии, а в целом.

– Я люблю Коко и очень ее уважаю. Она отличная соперница. У нас всегда сложные матчи. Последний поединок для меня был очень тяжелым, потому что тогда в полуфинале в Пекине у меня было преимущество в счете, но потом я его потеряла. Это был хороший матч. В Риме было нечто подобное. Я очень хорошо помню те поединки. Надеюсь, здесь я смогу взять реванш. Это особенный матч: четвертьфинал, центральный корт, такая соперница. Я всегда получаю удовольствие, когда играю против Коко. Я очень её уважаю. Я подготовлюсь к этой битве.

– Что вам нужно сделать правильно в противостоянии с ней?

– Думаю, мы обе теннисистки с агрессивным стилем, обе хорошо подаём. Да, это будет тактический матч. Она очень хорошо двигается. Думаю, мне нужно действовать активно, играть в свой теннис, чуть больше сосредоточиться на себе. Да, это будет битва. Иногда, когда играешь против таких игроков, всё зависит от того, у кого сегодня лучший день. Надеюсь, на этот раз он будет у меня.

– Вы всегда говорите, что вы и Стефанос вдохновляете друг друга. Как думаете, сможет ли он вдохновиться вашим выступлением, учитывая, что у него сейчас немного сложный период?

– Надеюсь. Очень на это надеюсь. Да, он очень мне помогает. Даже в тот день после матча мы говорили о моей игре. Он давал мне советы, подсказки… Даже сегодня на матче он был рядом. Он действительно меня вдохновляет, потому что он уже достиг так много в теннисном мире. Я в восторге от того, что имею рядом кого-то, как он, кто делится своим мнением, и я это люблю.

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