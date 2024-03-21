Майами. Киченок и У Фансень проиграли в стартовом матче парного разряда

Надежда Киченок и У Фансень из Китайского Тайбэя завершили выступление на турнире WTA в США

Майами, США • 19-31 марта • хард • $8,770,480

Действующая чемпионка: Петра Квитова (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Надежда Киченок/У Фансень (Украина/Китайский Тайбэй) — Сюко Аояма/Александра Крунич (Япония/Сербия) 4:6, 6:4, 9-11

Киченок и У Фансень провели второй совместный матч и вновь потерпели поражение. Неделю назад теннисистки уступили в первом круге турнира WTA 125 в Чарльстоне.

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