Подопечные Реброва продолжают бороться за путевку на Евро-2024

>Сборная Украины одержала волевую победу над Боснией и Герцеговиной в полуфинальном матче плей-офф отбора Евро-2024 по футболу. Матч завершился со счетом 2:1.

<img title="Безумный камбек на последних минутах: сборная Украины вырвала победу над Боснией и Герцеговиной в плей-офф квалификации Евро-2024" src="/wp-content/uploads/2024/03/984c77ba9d0759ff48eb236b06610eb3.jpg" alt="Безумный камбек на последних минутах: сборная Украины вырвала победу над Боснией и Герцеговиной в плей-офф квалификации Евро-2024

Первая половина встречи не порадовала большим количеством опасных моментов. Хозяева были острее в атаке, но к взятию ворот это не привело. Боснийцев подводила точность.

Во втором тайме матча сборная Украины пропустила гол — Дедич выполнил прострел и мяч от ноги Матвиенко влетел в сетку ворот украинцев. Долгое время украинцам не удавалось пройти оборону соперника, но последние 10 минут основного времени встречи стали триумфальными.

Выход Яремчука на замену был переломным в игре. Сначала после передачи Конопля Роман сравнял счет, а через несколько минут он с фланга выполнил подачу на линию вратарской, откуда Довбык ударом головой вывел вперед сборную Украины.

Квалификация Евро-2024: формат, регламент соревнований и состав всех групп

В финале квалификации пути В сборная Украины сыграет с Исландией. Финальная встреча отбора состоится 26 марта.

Чемпионат Европы-2024 Квалификация, полуфинал 21 марта

Путь В

Босния и Герцеговина — Украина 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 — 57 Матвиенко (авт), 1:1 — 85 Яремчук, 1:2 — 88 Довбик

Сборная Боснии и Герцеговины: Шехич, Колашинац, Гаджикадунич, Ахмедходжич (Ковачевич 82), Газибегович, Крунич (Рахманович 90+2), Хайрадинович (Пьянич 81), Цимирот, Дедич (Чивич 67), Демир. Сборная Украины: Лунин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Зинченко (к) (Малиновский 76), Бражко (Яремчук 81), Мудрик, Судаков, Зубков (Гуцуляк 76), Довбык (Талаверов 90+2) .

Предупреждение: Колашинац 8, Матвиенко 15, Газибегович 26, Конопля 58, Ахмедходжич 79, Ковачевич 90+4

Ранее сборная Грузии победила Люксембург в игре плей-офф квалификации Евро-2024.

Чемпионат Европы-2024 примет Германия в следующем году. Турнир начнется 14 июня, а завершится 14 июля. Матчи будут принимать 10 городов: Берлин, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

Обзор матча

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