В лазарете Тоттенхэма пополнение
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Главный тренер "Тоттенхэма" Анже Постекоглу сообщил о травме вингера клуба.
По словам австралийского специалиста, Тимо Вернер в кубковом матче с "Тамвортом" получил травму и скорее всего пропустит матч с "Арсеналом".
Вингер прошёл сканирование, результаты клуб ещё ждёт.
"Единственный, кто получил травму, — это Тимо. Он повредил подколенное сухожилие. Мы просто ждём результатов сканирования", – сказал Постекоглу.
Вернер стал восьмым травмированным игроком лондонского клуба. Он присоединился к Гульельмо Викарио, Микки ван де Вену, Кристиану Ромеро, Бену Дэвису, Дестини Удоджи, Родриго Бентанкуру и Уилсону Одоберту.
В этом сезоне Тимо Вернер сыграл в 26-ти матчах "Тоттенхэма", в которых отметился забитым голом и тремя голевыми передачами.