В лазарете Тоттенхэма пополнение

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер "Тоттенхэма" Анже Постекоглу сообщил о травме вингера клуба.

По словам австралийского специалиста, Тимо Вернер в кубковом матче с "Тамвортом" получил травму и скорее всего пропустит матч с "Арсеналом".

Вингер прошёл сканирование, результаты клуб ещё ждёт.

"Единственный, кто получил травму, — это Тимо. Он повредил подколенное сухожилие. Мы просто ждём результатов сканирования", – сказал Постекоглу.

Вернер стал восьмым травмированным игроком лондонского клуба. Он присоединился к Гульельмо Викарио, Микки ван де Вену, Кристиану Ромеро, Бену Дэвису, Дестини Удоджи, Родриго Бентанкуру и Уилсону Одоберту.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Тимо Вернер сыграл в 26-ти матчах "Тоттенхэма", в которых отметился забитым голом и тремя голевыми передачами.

www.ua-football.com