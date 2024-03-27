Ребров рассказал, есть ли в сборной основной вратарь

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не считает Андрея Лунина категорически основным голкипером национальной команды.

Об этом наставник заявил на послематчевой пресс-конференции матча Украина — Исландия.

>

«Коллеги, как можно закрывать вопросы вратарей? Ни по одному игроку не закрыт вопрос на Евро. Сейчас важно, чтобы игроки вернулись к своим командам, получали практику и готовились к Евро», — наставник.

Сборная Украины победила Исландию (2:1) в финале плей-офф квалификации и завоевала путевку в финальную часть чемпионата Европы, который состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. Напомним, «сине-желтые» попали в группу E.

champion.com.ua