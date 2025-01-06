Ювентус хочет арендовать центрбека Барселоны

Но все будет зависеть от испанского клуба

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"Ювентус" проявляет интерес к центральному защитнику "Барселоны" Рональду Араухо.

По информации La Gazzetta dello Sport, спортивный директор "Ювентуса" Кристиано Джунтоли рассматривает возможность аренды уругвайского футболиста в зимнее трансферное окно.

Однако, все будет зависеть от позиции "Барселоны". Каталонский клуб, несмотря на финансовые трудности, вряд ли захочет отпускать Араухо.

Добавим, что у Рональда контракт с "Барселоной" рассчитан до 30 июня 2026 года.

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