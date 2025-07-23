Лондонский "Челси" заинтересован в подписании универсального защитника "Аякса".

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил о том, что между клубами начались переговоры о возможном трансфере 19-летнего Джоррела Гато. Сам игрок склоняется к переходу, и условия контракта не будут проблемой.

На популярном портале Transfermarkt его стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

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Джоррел Гато является воспитанником академии "Аякса". Он провел 111 матчей за этот клуб во всех турнирах, отметившись 4 голами и 9 результативными передачами.

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