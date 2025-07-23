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Футбол

Челси заинтересован в подписании универсального защитника Аякса

Челси заинтересован в подписании универсального защитника Аякса

    • Лондонский "Челси" заинтересован в подписании универсального защитника "Аякса".

    Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил о том, что между клубами начались переговоры о возможном трансфере 19-летнего Джоррела Гато. Сам игрок склоняется к переходу, и условия контракта не будут проблемой.

    На популярном портале Transfermarkt его стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

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    • Джоррел Гато является воспитанником академии "Аякса". Он провел 111 матчей за этот клуб во всех турнирах, отметившись 4 голами и 9 результативными передачами.

    www.ua-football.com

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