Лондонский "Челси" заинтересован в подписании универсального защитника "Аякса".
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил о том, что между клубами начались переговоры о возможном трансфере 19-летнего Джоррела Гато. Сам игрок склоняется к переходу, и условия контракта не будут проблемой.
На популярном портале Transfermarkt его стоимость оценивается в 35 миллионов евро.
Джоррел Гато является воспитанником академии "Аякса". Он провел 111 матчей за этот клуб во всех турнирах, отметившись 4 голами и 9 результативными передачами.