Перед Олимпиадой Словакия заменила наставника. Он выигрывал Кубок Стэнли

Владимир Орсаг

Опытный 74-летний канадский наставник Крейг Рэмзи покидает сборную Словакии после восьми лет работы. Его заменит Владимир Орсаг – бывший помощник Рэмзи, возглавлявший словаков на последнем чемпионате мира в Швеции и Дании.

Перед чемпионатом мира этого года у Рэмзи возникли проблемы со здоровьем (пневмония), поэтому ему пришлось полностью его пропустить. Крейг тренировал сборную Словакии с сезона 2017/18, в том числе на Олимпийских играх 2018 и 2022 годов, где Словакия завоевала бронзовые медали. Он трижды (2021, 2022, 2024) выводил команду в четвертьфинал чемпионата мира в шести турнирах и выиграл Кубок Стэнли в качестве помощника тренера «Тампа-Бэй» в 2004 году.

Новым главным тренером стал Владимир Орсаг, который заключил с ассоциацией трёхлетний контракт. По совместительству 48-летний Орсаг также возглавляет словацкую «Банску Быстрицу» из своего родного города. Он играл в профессиональный хоккей 14 сезонов, набрав 119 очков (54+65) в 289 матчах НХЛ в качестве игрока «Нью-Йорк Айлендерс», «Нэшвилла» и «Сент-Луиса» с 1997 по 2006 год. Также Орсаг пять раз выступал за сборную Словакии на чемпионате мира и Кубке мира по хоккею 2004 года.

Олимпийский турнир 2026 года пройдёт с 11 по 22 февраля. Впервые с 2014 года в нём примут участие игроки НХЛ.

Первыми шестью игроками для участия на Олимпиаде названы: защитники – Эрик Чернак («Тампа-Бэй»), Мартин Фехервари («Вашингтон») и Саймон Немец («Нью-Джерси»), а также нападающие – Мартин Поспишил («Калгари»), Юрай Слафковски («Монреаль») и Томаш Татар («Цуг», Швейцария). Остальной состав будет объявлен позднее в этом году.

sport.ua