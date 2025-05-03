Легендарный голкипер НХЛ закончил карьеру

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В шестом матче серии плей-офф НХЛ Вегас Голден Найтс победил Миннесоту Уайлд 3:2 и выиграл серию в целом (4-2).

40-летний канадский голкипер Миннесоты Уайлд Марк-Андре Флери закончил не только сезон вместе с командой, а также свою профессиональную карьеру в НХЛ.

Легендарный вратарь 3 раза становился обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).

Марк-Андре Флери победил в 575 матчах регулярного сезона НХЛ, что является вторым показателем в истории лиги.

Также на счету вратаря 92 победы в плей-оффе, что является четвертым показателем в истории.

В общей сложности на счету Флери 1221 матч (регулярный чемпионат и плей-офф вместе) в НХЛ, что является третьим результатом в истории.

sport.ua