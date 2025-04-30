Первая команда – во втором раунде плей-офф НХЛ, победы Оттавы и Вегаса

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Первым участником второго раунда плей-офф НХЛ стала Каролина, которая обыграла Нью-Джерси в пяти матчах и прошла дальше.

Правда, сегодня Ураганы выиграли у Дьяволов лишь во втором овертайме, победив в напряженном матче со счетом 5:4. Решающую шайбу оформил Себастьян Ахо.

Во втором раунде команда сыграет против Вашингтона или Монреаля.

Во второй раунд могли выйти хоккеисты Торонто, однако Оттава продолжает сопротивляться. На выезде Сенаторы победили 4:0, по три очка набрали Ткачак и Штютцль, а вратарь Ульмарк сделал 29 сейвов.

Кленовые ведут в серии 3:2.

На Западе Вегас лишь в овертайме обыграл Миннесоту 3:2 и с тем же счетом ведет в противостоянии.

В еще одной серии 3:2 повели хоккеисты Эдмонтона. Ойлерз, проигрывая в серии 0:2, взяли третий кряду матч и близки к выходу во второй раунд. Сегодня решающую шайбу на последней минуте третьего периода забросил Ньюджент-Хопкинс.

Плей-офф НХЛ. Первый раунд

Торонто – Оттава 0:4

Торонто ведет в серии 3:2

Каролина – Нью-Джерси 5:4 во втором овертайме

Каролина выиграла серию 4:1

Вегас – Миннесота 3:2 в овертайме

Вегас ведет в серии 3:2

Лос-Анджелес – Эдмонтон 1:3

Эдмонтон ведет в серии 3:2

sport.ua