Элина Свитолина и Марта Костюк сыграют в Мадриде 30 апреля: расписание игрового дня

Среда, 30 апреля 2025 года – девятый игровой день объединенного турнира в Мадриде



Сегодня будут сыграны четвертьфиналы у женщин, завершится четвёртый круг у мужчин и продолжатся соревнования пар.

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📍 Stadium Manolo Santana

🕚 Начало в 14:00

Ига Швёнтек (Польша, 2) – Мэдисон Кис (США, 5)

🕔 Не ранее 17:00

Джек Дрэйпер (Великобритания, 5) – Томми Пол (США, 11)

🕔 Не ранее 21:00

Арина Соболенко (-, 1) – Марта Костюк (Украина, 24)

🕔 Не ранее 22:30

Алекс Де Минор (Австралия, 6) – Лоренцо Музетти (Италия, 10)

📍 Stadium Arantxa Sanchez

🕚 Начало в 14:00

Фрэнсис Тиафо (США, 16) – Маттео Арнальди (Италия)

🕖 Не ранее 16:00

Мирра Андреева (-, 7) – Коко Гауфф (США, 4)

Элина Свитолина (Украина, 17) – Моюка Учиджима (Япония)

🕔 Не ранее 20:00

Григор Димитров (Болгария, 15) – Габриэль Диалло (Канада, LL)

📍 Stadium 3

🕚 Начало в 14:00

Александер Эрлер/Константин Франтцен (Австрия/Германия) – Харри Хелиоваара/Генри Паттен (Финляндия/Великобритания, 2)

Марсело Аревало/Мате Павич (Сальвадор/Хорватия, 1) – Джейми Маррей/Раджив Рам (Великобритания/США)

Джо Солсбери/Нил Скупски (Великобритания) – Кристиан Харрисон/Эван Кинг (США)

Максимо Гонсалес/Андрес Мольтени (Аргентина) – Рохан Бопанна/Бен Шелтон (Индия/США)

📍 Корт №5

🕚 Начало в 14:00

Се Шувэй/Елена Остапенко (Китайский Тайбэй/Латвия, 3) – Беатрис Аддад Майя/Лаура Зигемунд (Бразилия/Германия)﻿

Сорана Кырстя/Анна Калинская (Румыния/-) – Линда Носкова/Клара Таусон (Чехия/Дания)﻿

Андре Горанссон/Сэм Вербеек (Швеция/Нидерланды) – Кевин Кравитц/Тим Пютц (Германия, 3)



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