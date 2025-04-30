Элина Свитолина и Марта Костюк сыграют в Мадриде 30 апреля: расписание игрового дня

Среда, 30 апреля 2025 года – девятый игровой день объединенного турнира в Мадриде
Сегодня будут сыграны четвертьфиналы у женщин, завершится четвёртый круг у мужчин и продолжатся соревнования пар.
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📍 Stadium Manolo Santana
🕚 Начало в 14:00
Ига Швёнтек (Польша, 2) – Мэдисон Кис (США, 5)
🕔 Не ранее 17:00
Джек Дрэйпер (Великобритания, 5) – Томми Пол (США, 11)
🕔 Не ранее 21:00
Арина Соболенко (-, 1) – Марта Костюк (Украина, 24)
🕔 Не ранее 22:30
Алекс Де Минор (Австралия, 6) – Лоренцо Музетти (Италия, 10)
📍 Stadium Arantxa Sanchez
🕚 Начало в 14:00
Фрэнсис Тиафо (США, 16) – Маттео Арнальди (Италия)
🕖 Не ранее 16:00
Мирра Андреева (-, 7) – Коко Гауфф (США, 4)
Элина Свитолина (Украина, 17) – Моюка Учиджима (Япония)
🕔 Не ранее 20:00
Григор Димитров (Болгария, 15) – Габриэль Диалло (Канада, LL)
📍 Stadium 3
🕚 Начало в 14:00
Александер Эрлер/Константин Франтцен (Австрия/Германия) – Харри Хелиоваара/Генри Паттен (Финляндия/Великобритания, 2)
Марсело Аревало/Мате Павич (Сальвадор/Хорватия, 1) – Джейми Маррей/Раджив Рам (Великобритания/США)
Джо Солсбери/Нил Скупски (Великобритания) – Кристиан Харрисон/Эван Кинг (США)
Максимо Гонсалес/Андрес Мольтени (Аргентина) – Рохан Бопанна/Бен Шелтон (Индия/США)
📍 Корт №5
🕚 Начало в 14:00
Се Шувэй/Елена Остапенко (Китайский Тайбэй/Латвия, 3) – Беатрис Аддад Майя/Лаура Зигемунд (Бразилия/Германия)
Сорана Кырстя/Анна Калинская (Румыния/-) – Линда Носкова/Клара Таусон (Чехия/Дания)
Андре Горанссон/Сэм Вербеек (Швеция/Нидерланды) – Кевин Кравитц/Тим Пютц (Германия, 3)