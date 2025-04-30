Индиана и Бостон вышли в четвертьфинал плей-офф НБА

Детройт сократил отставание от Нью-Йорка

В ночь на 30 апреля состоялись четыре матча первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В четвертьфинал вышли Бостон Селтикс и Индиана Пэйсерз. Детройт Пистонс сократил отставание от Нью-Йорк Никс, а Денвер Наггетс повел в серии с Лос-Анджелес Клипперс.

НБА. Плей-офф. Первый круг

Индиана Пэйсерз — Милуоки Бакс — 119:118 ОТ (13:30, 28:17, 34:28, 28:28, 16:15)

Счет в серии — 4:1

Нью-Йорк Никс — Детройт Пистонс — 103:106 (23:22, 27:27, 24:28, 29:29)

Счет в серии — 3:2

Бостон Селтикс — Орландо Мэджик — 120:89 (23:27, 24:22, 36:13, 37:27)

Счет в серии — 4:1

Денвер Наггетс — Лос-Анджелес Клипперс — 131:115 (35:23, 32:36, 32:24, 32:32)

Счет в серии — 3:2

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