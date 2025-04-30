Чемпион мира встретился с украинцем накануне титульного боя в Африке

Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Лерена

1 мая на арене «Sunbet Arena» в Претории (ЮАР) состоится вечер бокса, организованный промоутерской компанией Legacy Boxing Promotions.

Главным событием станет титульный бой во втором тяжелом весе (бриджервейте) – на ринг выйдут чемпион мира по версии WBC Кевин Лерена (30–3, 14 КО, ЮАР) и претендент из Украины Сергей Радченко (11–7, 5 КО).

Накануне этого противостояния состоялась пресс-конференция, на которой боксеры провели финальную дуэль взглядов. После ее окончания Лерена заявил, что уважает украинца, несмотря на статус безоговорочного фаворита.

Радченко имеет серию из четырех побед – последний раз выходил на ринг в августе 2024 года. В Киеве украинец провел непростой поединок с представителем Сербии Андреем Пешичем, по итогам которого судьи зафиксировали единогласную победу Сергея.

ВИДЕО. Дуэль взглядов Лерены и Радченко накануне титульного боя

sport.ua