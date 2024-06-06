Фьюри мог и победить. WBC хочет шесть судей на реванш Усика

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Президент WBC Маурисио Сулейман продолжает продвигать идею шести судей на бой Александра Усика против Тайсона Фьюри. В первом поединке было три судьи, но функционер надеется изменить это на реванш.

«Мы продолжаем выступать и будем дальше поддерживать идею шести судей. Первый бой Усика и Фьюри был очень близким. К 11 раунду два судьи отдавали победу Усику, один – Фьюри. Если еще один судья отдал бы победу Усику, то это было единогласное решение. Или если бы один из двух, кто отдал победу Усику, подсчитал в пользу Фьюри, то выиграл бы Тайсон. Все очень близко».

«Оценки – очень субъективная вещь. Я считаю, что победа раздельным решением для Усика – это справедливо. Но нам бы хотелось избежать спорных моментов, и поэтому мы хотим шесть судей», — сказал Сулейман.

Реванш должен состояться в конце года.

sport.ua