Видео: Круг по трассе в Монреале с Пьером Гасли

Перед Гран При Канады гонщик Alpine F1 Пьер Гасли проехал круг на симуляторе по виртуальной версии автодрома имени Жиля Вильнёва, рассказав об основных особенностях монреальской трассы.

Пьер Гасли: «Эта трасса по-настоящему сложная, на ней надо активно использовать поребрики. Перед 1-м поворотом стараемся сохранить как можно более высокую скорость. Затем на выходе (из 2-го поворота) надо поближе прижаться к внутреннему поребрику, чтобы остаться на правой части трассы, потому что там лучше сцепление.

Далее (в шикане 3-го и 4-го поворотов) атакуем поребрики, и вообще на этом автодроме постоянно приходится ехать вплотную к барьерам. Из следующей шиканы важно выйти как можно лучше, хотя порой это непросто, после чего в конце прямой приближаемся к зоне торможения, где очень неровное покрытие. В шикане (8-й и 9-й повороты) тоже надо использовать внутренние поребрики, потом сместиться к внешней стороне трассы, чтобы использовать всю её ширину.

Приближаемся к предпоследнему повороту, и в этой шпильке надо уделить как можно больше внимания скорости на выходе – это важно, чтобы хорошо разогнаться на последней обратной прямой.

Пока по ней едешь, есть время подумать о том, как преодолеть последнюю шикану. Её надо преодолеть на максимально возможной скорости, а затем, уже на выходе из неё, где находится «Стена чемпионов», надо проехать буквально у самых барьеров, но избежать контакта с ними.

Сейчас я это сделал не лучим образом, но вы меня поняли!..»

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