Браун: Инцидента между гонщиками можно было избежать

Ландо Норрис пока довольно заметно уступает Максу Ферстаппену в личном зачёте, однако на трассе между гонщиками McLaren и Red Bull Racing уже развернулось острое соперничество за победы, которое рано или поздно должно было привести к осложнениям. Именно это произошло неделю назад в Австрии, став одной из главных тем обсуждений и за пределами трассы.

В том числе в этот процесс уже включился Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing.

«Думаю, это был лишь вопрос времени, и теперь мы увидели, как эти два гонщика сошлись в поединке, – рассуждал он, общаясь с журналистами. – Разумеется, жаль, что всё вот так закончилось, хотя контакт между машинами был совсем небольшим.

Но я считаю, что сейчас, когда мы анализируем то, что произошло в тот уик-энд – а я полагаю, что мы должны это делать – мы видим необходимость больше инвестировать в организацию судейства, чтобы добиться большей последовательности, а контроль соблюдения правил стал более эффективным. И в FIA с этим согласны.

Полагаю, что когда стюарды выполняют эту сложнейшую роль на временной основе, им приходится очень непросто, тем более на уровне Формулы 1. В противостоянии Макса и Ландо, как и следовало ожидать, дело уже просто дошло до силовых приёмов, но пока кто-то не объяснит Максу, что это выходит за рамки правил, он не изменит свой подход.

Я также считаю, что стюарды упустили возможность в это вмешаться. Кроме того, к моему разочарованию, руководство Red Bull Racing, хотя это отличная команда, всё это чуть ли не поощряет – мы ведь слышали, что тогда говорилось по радио.

Мы, находясь на пит-уолл, несём ответственность за то, что говорим нашим гонщикам по ходу Гран При, инструктируя их, как действовать, а чего делать не стоит. Думаю, что мы всегда должны следовать правилам, однако видим примеры, когда их требования не соблюдаются – речь может идти и о финансовом регламенте, и о спортивном, и о выяснении отношений с родителями гонщиков.

Мне просто кажется, что в автоспорте всего этого не должно быть, поэтому мы должны объяснять гонщикам, что можно делать, а чего делать нельзя. И если заняться этим вовремя, то, возможно, такой инцидент не произошёл бы. Думаю, его можно было избежать, если бы руководство команд и стюарды более внимательно следили за соблюдением правил».

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