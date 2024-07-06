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Футбол

Защитник сборной Англии: Мы очень много работали над тем, как справиться с тремя защитниками противника

Триппьер – о подготовке к игре 1/4 против Швейцарии

Защитник сборной Англии: Мы очень много работали над тем, как справиться с тремя защитниками противника

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Защитник "Ньюкасла" и сборной Англии Киран Триппьер поделился своими мыслями касательно предстоящей игры против Швейцарии.

    "Мы не можем забывать, что мы в четвертьфинале. Команда знает, что мы можем подняться на гораздо более высокий уровень. Я думаю, что всё начнется в субботу, с матча против Швейцарии.

    Команда очень много работала на этой неделе. Особенно над тем, как справиться с тремя защитниками противника. Нам просто нужно хорошо выступить в субботу, чтобы выйти в полуфинал.

    Старшие игроки уже четыре раза оказывались в таком положении, поэтому мы знаем, как справиться с ситуацией. Речь идет о том, чтобы помогать и направлять других футболистов вокруг нас. Внутренне у нас все в порядке, мы очень спокойны", — сказал защитник.

    Напомним, матч сборной Англии против сборной Швейцарии пройдет сегодня, шестого июля о 19:00.

    www.ua-football.com

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