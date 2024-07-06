Защитник сборной Англии: Мы очень много работали над тем, как справиться с тремя защитниками противника

Триппьер – о подготовке к игре 1/4 против Швейцарии
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Защитник "Ньюкасла" и сборной Англии Киран Триппьер поделился своими мыслями касательно предстоящей игры против Швейцарии.
"Мы не можем забывать, что мы в четвертьфинале. Команда знает, что мы можем подняться на гораздо более высокий уровень. Я думаю, что всё начнется в субботу, с матча против Швейцарии.
Команда очень много работала на этой неделе. Особенно над тем, как справиться с тремя защитниками противника. Нам просто нужно хорошо выступить в субботу, чтобы выйти в полуфинал.
Старшие игроки уже четыре раза оказывались в таком положении, поэтому мы знаем, как справиться с ситуацией. Речь идет о том, чтобы помогать и направлять других футболистов вокруг нас. Внутренне у нас все в порядке, мы очень спокойны", — сказал защитник.
Напомним, матч сборной Англии против сборной Швейцарии пройдет сегодня, шестого июля о 19:00.