Шарль Леклер: Проблемы ещё предстоит решить

В пятничных тренировках в Сильверстоуне команда Ferrari экспериментировала с настройками, пытаясь выжать максимум из новинок, которые появились на машине SF-24 на предыдущих этапах. В Скудерии подвели итоги проделанной работы и переключили всё внимание на подготовку к квалификации.

Шарль Леклер (5-й): «Сегодня мы многое протестировали, проводя сравнения на двух машинах. Команде предстоит проанализировать собранные данные, чтобы сделать шаг вперёд.

На данный момент мы не полностью удовлетворены, поэтому продолжим работать изо всех сил, чтобы быстро решить все проблемы и хорошо провести квалификацию».

Карлос Сайнс (8-й): «Интересная пятница. Сегодня наша цель заключалась в том, чтобы собрать информацию и получить полное представление о машине. Цели достигнуты, и теперь нужно всё проанализировать и подготовиться к субботе.

Нам предстоит принять несколько решений, но я считаю, что в этот уик-энд мы можем претендовать на достойные позиции».

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