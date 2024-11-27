В Формуле 1 объявили о продлении на шесть лет контракта с организаторами Гран При Италии. Согласно подписанному соглашению, этап на трассе в Монце останется в календаре чемпионата мира до 2031 года включительно.

Стефано Доменикали, президент и исполнительный директор Формулы 1: «Я рад, что Гран При Италии останется в календаре до 2031 года. Монца находится в самом сердце истории Формулы 1, и на трассе каждый год уникальная атмосфера благодаря огромному количеству тифози, которые поддерживают Ferrari и гонщиков.

Недавние обновления инфраструктуры трассы и запланированные инвестиции демонстрируют твердую приверженность долгосрочному будущему Формулы 1 в Италии.

Я хочу поблагодарить президента Автомобильного клуба Италии, итальянское правительство и регион Ломбардию за их неизменную страсть и преданность нашему спорту. Я также хочу отдать должное нашим невероятным болельщикам по всей Италии, которые так страстно поддерживают Формулу 1».

Анджело Стикки Дамиани, президент Автомобильного клуба Италии (ACI): «Добиться гарантий на проведение Гран При Италии в Монце ещё на шесть сезонов (после 2025 года) – огромная честь для ACI.

Мы должны поблагодарить Стефано Доменикали, президента и исполнительного директора Формулы 1, за его ценный вклад, благодаря которому это стало возможным. Безусловно, также нужно поблагодарить правительство Италии, регион Ломбардию и все местные организации, которые в последние годы способствовали повышению популярности этой гонки.

Особенно хочется отметить ключевую роль правительства страны и региона Ломбардия, инвестировавших серьёзные ресурсы в реконструкцию автодрома, которому уже больше ста лет.

Как мы всем знаем, Монца – самая старая гоночная трасса в мире, принимающая этап чемпионата мира, а также этот автодром дольше всех остаётся в календаре Формулы 1. Но мы также понимаем, что исторического наследия в наше время уже недостаточно.

После работ по обновлению асфальтового покрытия трассы и реконструкции подземных переходов, что было важно сделать для повышения безопасности болельщиков, в 2025 году нам предстоит решить новую задачу – повысить качество гостевых зон и увеличить их число. Эта работа уже началась, чтобы автодром соответствовал стандартам современной Формулы 1».

Источник