Лиам Лоусон: Моя цель – финишировать в десятке

Уволенный из Red Bull Racing Лиам Лоусон вернулся в Racing Bulls и может взглянуть на происходящее со стороны…

Лиам Лоусон: «У машины Racing Bulls гораздо шире рабочий диапазон условий и настроек, в котором она эффективно работает, поэтому ей легче управлять. Это не значит, что у Red Bull Racing неуправляемая машина, просто нужно больше времени, чтобы её освоить.

В Racing Bulls меня всё устраивает, я доволен машиной. Не хватает только одного – очков. Моя цель в этот уик-энд – пройти в финал квалификации и финишировать в десятке».

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