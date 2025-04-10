ВИДЕО. Дикий матч НХЛ: форвард забросил 4 шайбы, соперник ответил 5 очками

Getty Images/Global Images Ukraine. Макклин Селебрини

В НХЛ состоялся яркий матч между Миннесотой и Сан-Хосе, в котором Дикари выиграли со счетом 8:7 в овертайме.

Форвард Миннесоты Жоэль Эрикссон Эк впервые в карьере забросил четыре шайбы, однако ему ответил нападающий Акул Макклин Селебрини. Первый номер драфта-2024 оформил первый в карьере НХЛ хет-трик, а также впервые в карьере набрал пять очков.

Кроме того, вратарь Миннесоты Марк-Андре Флери стал рекордсменом в истории Лиги – первый страж ворот, у которого 70 побед в овертаймах. Флери обошел легендарного Мартена Бродера.

Если Сан-Хосе давно выбыл из борьбы за плей-офф, то для Дикарей это важная победа. Команда идет на первом wild-card месте Запада.

sport.ua