Тренер сборной Украины U-20: «На ЧМ будет задача выйти в элитный дивизион»

ФХУ

Александр Бобкин, один из тренеров молодежной сборной Украины по хоккею U-20, уверен, что перед командой на ЧМ-2026 в Дивизионе 1A будет стоять задача выйти в элиту.

«У нас в декабре будет чемпионат мира в Словении в Дивизионе 1A, и нашей задачей остается выйти в элитный дивизион. Мы выполнили задачу на минувшем чемпионате мира, но теперь будет задача выйти в элиту».

«Этот год, 2006 и 2007, у нас хороший год, возможно, самый сильный за последнее время. Есть вратарь, есть игроки хорошие, поэтому нужно выполнять задачу выйти в элиту», – сказал Бобкин.

Соперниками будут Казахстан, Австрия, Норвегия, Словения и Франция.

Сейчас все основные сборные Украины – национальная, молодежная и юношеская – играют в Дивизионе 1A.

sport.ua