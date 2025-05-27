Ролан Гаррос. Теннисистка из четвертой сотни рейтинга победила сеяную Мертенс и сыграет против Калининой

Лоис Буассон выиграла матч первого круга на Открытом чемпионате Франции
Париж, Франция • 25 мая – 8 июня • грунт • €23,485,000
Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд
Первый круг
Лоис Буассон (Франция, WC) – Элизе Мертенс (Бельгия, 24) 6:4, 4:6, 6:3
Французская теннисистка, занимающая 361-е место в рейтинге, впервые выступает в основной сетке турнира Grand Slam и впервые сыграла против соперницы, входящей в топ-50. Мертенс находится на 24-й позиции мирового рейтинга.
Также Буассон выиграла шестой матч подряд на грунте. Перед выступлением на Ролан Гаррос она стала чемпионкой на турнире ITF W75 в Сен-Годенс.
В следующем круге француженка встретится с Ангелиной Калининой. В 2021 году украинка обыграла Буассон в квалификации Ролан Гаррос и на турнире ITF W100 в Контрексевилле.
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Фото: Getty Images.
btu.org.ua