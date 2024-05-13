Рим. Джокович сенсационно покидает турнир, взяв лишь пять геймов в третьем круге, Монтейру и Боржеш впервые прошли в 1/8 финала на «Мастерсе»

На турнире ATP Masters 1000 в Италии определяются участники четвертого круга в верхней половине сетки

Рим, Италия • 8-19 мая • грунт • €8,862,111

Действующий чемпион: Даниил Медведев (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Третий круг

Алехандро Табило (Чили, 29) — Новак Джокович (Сербия, 1) 6:2, 6:3

Нуно Боржеш (Португалия) — Франческо Пассаро (Италия, Q) 4:6, 7:6(8), 7:6(4)

Григор Димитров (Болгария, 8) — Теренс Атман (Франция, Q) 7:6(3), 6:3

Тьягу Монтейру (Бразилия, Q) — Миомир Кецманович (Сербия) 6:2, 4:6, 7:6(6) — отыграл 1 матчбол

Карен Хачанов (-, 16) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 20) 6:2, 6:4

Тэйлор Фритц (США, 11) — Себастьян Корда (США, 24) 6:3, 6:4

Алехандро Табило впервые сыграл против теннисиста топ-5 и с третьей попытки добыл победу над представителем топ-10 мирового рейтинга. Чилиец второй раз в карьере прошел в 1/8 финала на «Мастерсе» и впервые сделал это на грунте. Табило стал вторым представителем Чили, кому удалось победить действующую первую ракетку мира, после Фернандо Гонсалеса. Новак Джокович впервые в карьере не сумел пройти в 1/8 финала «Мастерса» в Риме (это его 18-й старт на турнире). Напомним, что позавчера, после матча с Корентеном Муте, с сербским теннисистом случился неприятный инцидент, после которого ему оказывали медицинскую помощь.

Нуно Боржеш выиграл четвертый матч на турнирах АТР 1000 и впервые прошел в 1/8 финала «Мастерса». Дальше португальский теннисист сыграет против Александра Зверева или Лучано Дардери.

Еще один дебютант 1/8 финала на «Мастерсе» — бразильский «квалифаер» Тьягу Монтейру. На решающем тай-брейке Монтейру отыграл один матчбол и записал на свой счет первую победу в третьем поединке против Миомира Кецмановича. За место в четвертьфинале бразилец сыграет против Бена Шелтона или Чжан Чжичжэня.

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