Усик рассказал, что ему важнее – чемпионский пояс или олимпийское золото

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик рассказал, почему считает золотую медаль Олимпийских игр самой важной наградой в своей карьере.

Напомним, Усик завоевал золото на Олимпиаде-2012 в Лондоне, а затем стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе и чемпионом мира по трем версиям в супертяжелом весе.

«Я проиграл свои первые Олимпийские игры. Во втором раунде. Когда я вернулся домой, я думал завершить карьеру или уйти в профессиональный бокс. Мой старый друг сказал тогда мне:

— Слушай, ты ведь мечтаешь о золотой медали

— Да.

— Но у тебя нет золотой медали.

— Нет.

— И ты не хочешь уходить из бокса.

— Да, не хочу.

— Пожалуйста, попробуй снова.

Что касается пояса чемпиона мира по профессионалам… Если ты не стал чемпионом в этом году, ты можешь стать им через 5-6 месяцев, через год. Но не через четыре года! Олимпийские игры для меня — высшее достижение», — заявил Усик в интервью Sport Mail Boxing.

Отметим, что 18 мая Александр Усик проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе против британца Тайсона Фьюри.

sport.ua