Лига 1. Клермон прощается с элитой, Париж – с Мбаппе

А Лилль врывается в топ-3

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ПСЖ не самым лучшим образом попрощался со своим лучшим бомбардиром в истории. Мбаппе проводил прощальный матч на "Парк де Пренс", где его провожали смесью аплодисментов и освистывания. Килиан в дебюте забил свой 256-й гол за ПСЖ, но для позитивного результата этого не хватило – "Тулуза" решила испортить праздник чемпиону, ответив тремя мячами.

В параллельном матче "Монако" гарантировал себе прямой билет в групповой этап Лиги Чемпионов после выездной победы над "Монпелье". Судьба третьей прямой путёвки пока неизвестна, но за тур до финиша на ней разместился "Лилль", который благодаря дублю Джонатана Дэвида переиграл "Нант".

Теперь команда Фонсеки по дополнительным показателям опередила "Брест", который пока проходит в квалификацию ЛЧ. Но не будем спешить – "Ницца" по потерянным идёт всего в одном пункте от обоих, и на следующей неделе "орлята" примут "Лилль".

"Ланс" и "Лион" в финальном туре оспорят путёвку в Лигу конференций. Теперь у команд равное количество очков – "Ланс" не смог на выезде переиграть "Ренн", в то время как "ткачи" минимально разобрались с "Клермоном", тем самым отправив их во второй дивизион. Вместе с ними в Лигу 2 на 90% отправится и "Лорьян", для которого поражение от "Марселя" стало 7-м подряд в чемпионате. Пьер-Эмерик Обамеянг снова сверкал этим вечером, оформив дубль.

Спасти "мерлузовых" сможет только разгромная победа над "Клермоном" и крупное фиаско "Метца" от ПСЖ. "Лорьян" был бы уже похоронен, если бы "Страсбур" на финальных минутах не забил "Метцу" дважды. Финальный гол на счету Андрея Сантоса из "Челси".

Лига 1. 33-й тур

Париж, Парк де Пренс

ПСЖ – Тулуза 1:3

Голы: Мбаппе 8 – Даллинга 13, Гбоо 68, Магри 90+5

ПСЖ: Тенас, Мукиеле (Хакими, 77), Шкриньяр, Данилу Перейра, Загe, Солер, Угарте, Ли Кан Ин (Дембеле, 62), Асенсио (Рамуш, 77), Барколя (Меюлю, 63), Мбаппе

Тулуза: Рест, Деслер, Коста, Диарра, Кебен, Каманси, Суасо (Мависса, 79), Деннум, Сьерро, Кассерес, Абухляль, Гбоо (Бабика, 87), Даллинга (Магри, 79)

Монпелье, Стад де ля Моссон

Монпелье – Монако 0:2

Голы: Уаттара 52, Фофана 65

Монпелье: Берто, Тшато, Жюльен, Саньян (Леруа, 70), Силла, Омерагич, Ферри (Шотар, 34), Кулибали, Файяд (Делайе, 70), Карамо (Маамма, 61), Аль-Тамари (Адамс, 61)

Монако: Маецки, Керер, Салису, Синго, Уаттара (Энрике, 86), Диатта (Диоп, 86), Фофана, Аклиуш (Магасса, 86), Бен-Сегир (Камара, 74), Бен-Йеддер, Эмболо (Балогун, 44)

Нант, Стад ля Божуар

Нант – Лилль 1:2

Голы: Аблин 52 – Дэвид 8, 11

Нант: Лафон, Амьян (Коко, 46), Паллуа, Джемерт, Зезе, Коцца, Сиссоко, Молле (Траоре, 46), Чиривелья (Кадевере, 69), Мохамед, Аблин (Бамба, 76)

Лилль: Шевалье, Сантуш (Алесандро, 80), Диаките, Йоро, Исмаили, Андре, Бенталеб, Гомес, Жегрова, Харальдссон (Гудмундссон, 80), Дэвид

Ренн, Роазон Парк

Ренн – Ланс 1:1

Гол: Салах 82 – Фюльжени 48

Марсель, Велодром

Марсель – Лорьян 3:1

Голы: Обамеянг 36, 54 (п), Жиго 41 – Менди 43

Клермон, Стад Габриэль Монпье

Клермон – Лион 0:1

Гол: Мангаля 53

Страсбур, Стад ля Мено

Страсбур – Метц 2:1

Гол: Эмега 89, Андрей Сантос 90+1 – Микаутадзе 54

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