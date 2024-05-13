Мария Саккари: «Я так и думала, что в матче против Калининой мне будет постоянно тяжело»

Греческая теннисистка прокомментировала свою победу над украинкой Ангелиной Калининой на турнире в Риме

— Мария, не могли бы вы рассказать нам о матче?

— Очевидно, что первый сет был очень напряженным. Думаю, я не была такой агрессивной. Я просто играла больше в ее игру вместо того, чтобы играть в свою. Но, к счастью, мне удалось сыграть несколько хороших розыгрышей именно тогда, когда они мне были нужны. Я так и думала, что мне будет постоянно трудно в этом матче, потому что Калинина, видимо, очень любит этот турнир. В прошлом году она дошла здесь до финала. Я очень рада, что мне удалось изменить свою игру и быть более агрессивной во втором сете.

• Обзор матча Ангелина Калинина — Мария Саккари в Риме (ВИДЕО)

— Когда у вас появился новый тренер, Дэвид Витт, насколько много меняется в вашей повседневной жизни с точки зрения ваших тренировок? Приходит ли Дэвид и всё меняется, или он приходит, а вы работаете по-старому

— Мой переход был очень плавным. Это было очень хорошо. Очевидно, что на первом турнире вы знакомитесь друг с другом. Это немного неудобно в первые дни. Так бывает со всеми. Я думаю, что тот факт, что он очень расслаблен и очень спокоен, значительно облегчил мне задачу. С точки зрения коучинга и других вещей, я говорила это много раз, он делает это очень просто. Он просто не усложняет вещи. Между нами не возникает никаких обсуждений, что мне нравится, потому что во время матча я могу очень отвлекаться. Я просто чувствую те вещи, о которых он говорит. Я просто доверяю ему и делаю то, что он мне говорит. Мне просто нравится, как все это происходит, потому что это совсем другой подход, чем тот, к которому я привыкла все предыдущие годы.

btu.org.ua