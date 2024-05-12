Усик объяснил, почему не стал футболистом, а пошел в бокс

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Непобежденный украинский боксер, чемпион мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, почему не стал профессиональным футболистом.

«Я занимался футболом в школе «Таврии» в моем родном Симферополе. Но у меня не было денег, чтобы оплачивать занятия. Я сменил вид спорта, потому что секция бокса была бесплатной. Мой отец говорил мне: «Сын, ты можешь боксировать». Я говорю: «Да чего я могу?!» Он говорит: «Бокс — классный вид спорта». А я ему: «Да, я знаю, но я люблю футбол». В итоге пришлось заниматься боксом», — заявил Усик в интервью Mail Sport Boxing.

Напомним, 18 мая Александр Усик проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе против британца Тайсона Фьюри.

sport.ua