Тони Беллью назвал более зрелищного боксера современности, чем Усик

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью

Бывший чемпион мира в крузервейте по версии WBC Тони Беллью назвал самого зрелищного боксера современности.

«Не буду врать, если Джервонта Дэвис поразит чистым ударом, то Джейк Пол заснет, ведь у американца настоящая мощь. Тренеры могут говорить Джейку приятные вещи, но когда он пропустит удар, то почувствует разницу. Ему лучше боксировать в 16-унцовых перчатках, потому что в обычных 8-унцовых «Танк» его нокаутирует. Дэвис – самый яркий и зрелищный боксер в мире», – сказал Беллью.

Ранее на организацию боя между Джервонтой Дэвисом и Джейком Полом отреагировал известный промоутер Боб Арум.

