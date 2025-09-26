Ф3: Ной Стромстед продолжит выступать за Trident

Команда Trident, выступающая в Формуле 3, объявила о продлении контракта с Ноем Стромстедом на следующий сезон.

В 2025-м 18-летний датский гонщик провёл первый полный сезон в Формуле 3. Его лучшим результатом стала победа в субботнем спринте в Спа. В личном зачёте Ной занял шестое место.

Ной Стромстед: «Я очень рад продолжить выступление за Trident в Формуле 3 в 2026 году. Завершив первый полный сезон в итальянской команде, я жду возможности вместе развивать полученный опыт, начиная с предстоящих тестов в Хересе.

Наша цель – весь сезон бороться за победы и титул. Знания, которые я приобрёл в этом году, очень важны. Зимой мы будем много работать, готовясь к 2026 году».

Источник