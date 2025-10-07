Леклер: Ferrari довольно много уступает первой тройке

Шарль Леклер финишировал шестым в Сингапуре и после гонки назвал Ferrari четвёртой по скорости командой, которая заметно уступает первой тройке. Гонщик Скудерии добавил, что уже на первых кругах у него начались проблемы с перегревом тормозов.

Аналогичные проблемы с тормозами преследовали и Льюиса Хэмилтона. Из-за них семикратный чемпион мира неоднократно выезжал за пределы трассы и получил за это пятисекундный штраф, после применения которого переместился с седьмого на восьмое место в финишном протоколе.

Несмотря на все проблемы с машиной, Льюис Хэмилтон показал лучший круг в гонке – первый за рулём Ferrari.

Шарль Леклер (6-й): «На старте между мной и Кими Антонелли была очень плотная борьба. Возможно, наши машины даже соприкоснулись, но я ничего не почувствовал. У меня получился отличный манёвр, и я был рад, что поднялся на пятое место.

Я рассчитывал на более высокий темп, но его просто не было. К сожалению, сейчас мы четвёртая по скорости команда, которая довольно много уступает первой тройке команд. В Mercedes смогли сделать шаг вперёд, в Red Bull прибавили, начиная с Монцы, тогда как мы не смогли сделать необходимый шаг вперёд. Нас ждёт долгая концовка сезона.

Примерно на седьмом или восьмом круге у меня начались проблемы с тормозами. Мне пришлось много внимания уделять контролю их состояния. Я не знаю, сколько времени терял из-за этого на каждом круге, но я не хочу во всех проблемах винить только тормоза, поскольку на этой трассе всем приходилось за ними следить.

Но у меня и Льюиса проблем возникло больше, чем у остальных, и мы заплатили за это цену. Возможно, у Льюиса возникло больше проблем из-за того, что он был на более мягких шинах, которые обеспечивали лучшее сцепление, и сильнее нагружал тормоза. Когда пятое место было достижимо, он делал всё, чтобы побороться за него. Но это только усилило проблемы с тормозами, которые стали слишком горячими в таких условиях».

Льюис Хэмилтон (8-й): «Мы провели сложные несколько дней, но были и позитивные моменты. На протяжении всего уик-энда мне было комфортно в машине, и я сильно провёл финальную треть гонки.

Шины Soft позволили атаковать, и благодаря этому я сократил большое отставание от соперников впереди. Однако проблемы с тормозами не дали возможности обгонять и стоили шанса заработать больше очков.

У нас был потенциал добиться большего в этот уик-энд, начиная с квалификации. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы добиться максимума в Остине, выступить чисто и заработать как можно больше очков».

Фредерик Вассёр, руководитель команды: «Прежде всего, мы поздравляем McLaren с заслуженной победой в Кубке конструкторов.

Наша команда провела тяжёлый уик-энд. Мы уверенно начали, но потом не смогли раскрыть весь потенциал машины в квалификации. В гонке с первых кругов начались проблемы с охлаждением тормозов, хотя на пустой трассе у нас был достойный темп. Последние пятнадцать кругов Льюис демонстрировал потрясающий темп, но он атаковал слишком сильно, чтобы догнать соперников впереди, что привело к перегреву тормозов.

Очевидно, что в нескольких последних гонках мы были на шаг позади соперников. Нужно улучшить потенциал машины и качество того, как мы проводим гоночные уик-энды, чтобы добиваться максимума от машины и гонщиков. Очевидно, что такие результаты, как сегодняшний, разочаровывают.

Мы должны на протяжении всего уик-энда поддерживать высокий темп, и вернуться к такой форме нужно в Остине».

