Украинцы на турнирах ITF 7 октября (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал BTU предлагает вашему вниманию расписание матчей с участием украинских теннисистов
($30,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
($30,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
12:00 | Александр Овчаренко (Украина, 4) – Лоренцо Берто (Италия, Q)
Пары. Основная сетка. 1 круг
15:00 | Александр Овчаренко/Себастиан Соргер (Украина/Австрия) – Джиан Грюниг/Илиас Циммерман (Швейцария)
($30,000; Hard – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг
14:30 | Эрик Ваншельбойм/Петр Павлак (Украина/Польша) – Мартин Доскочил/Патрик Гомола (Чехия)
($15,000; Hard – Outdoor)
Квалификация. Финал
10:00 | Вадим Коновчук (Украина) – Али Альшати (Кувейт, WC)
Пары. Основная сетка. 1 круг
13:00 | Владимир Ужиловский/Марцин Павельский (Украина/Польша, 4) – Виктор Фридрих/Карим Ибрахим (Великобритания/Египет)
13:00 | Вадим Урсу/Даниэль Блажка (Украина/Чехия, 3) – Дамир Абдусамадов/Максим Шин (Узбекистан)
14:30 | Юрий Джавакян/Вадим Коновчук (Украина) – Тудор Батин/Артем Ляпшин (Румыния/Германия, WC)
($15,000; Hard – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг
16:00 | Георгий Кравченко/Жуан Граса (Украина/Португалия) – Артур Бонно/Дрю ван Ордерлайн (Франция/США)
($15,000; Hard – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг
14:30 | Владислав Орлов/Джо Купер (Украина/Великобритания) – Питер де Ланж/Абель Форжер (Нидерланды, 3)