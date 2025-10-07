Connect with us
Теннис

Украинцы на турнирах ITF 7 октября (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал BTU предлагает вашему вниманию расписание матчей с участием украинских теннисистов


($30,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг

($30,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг

12:00 | Александр Овчаренко (Украина, 4) – Лоренцо Берто (Италия, Q)

Пары. Основная сетка. 1 круг

15:00 | Александр Овчаренко/Себастиан Соргер (Украина/Австрия) – Джиан Грюниг/Илиас Циммерман (Швейцария)

($30,000; Hard – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг

14:30 | Эрик Ваншельбойм/Петр Павлак (Украина/Польша) – Мартин Доскочил/Патрик Гомола (Чехия)


($15,000; Hard – Outdoor)
Квалификация. Финал

10:00 | Вадим Коновчук (Украина) – Али Альшати (Кувейт, WC)

Пары. Основная сетка. 1 круг

13:00 | Владимир Ужиловский/Марцин Павельский (Украина/Польша, 4) – Виктор Фридрих/Карим Ибрахим (Великобритания/Египет)
13:00 | Вадим Урсу/Даниэль Блажка (Украина/Чехия, 3) – Дамир Абдусамадов/Максим Шин (Узбекистан)
14:30 | Юрий Джавакян/Вадим Коновчук (Украина) – Тудор Батин/Артем Ляпшин (Румыния/Германия, WC)

($15,000; Hard – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг

16:00 | Георгий Кравченко/Жуан Граса (Украина/Португалия) – Артур Бонно/Дрю ван Ордерлайн (Франция/США)

($15,000; Hard – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг

14:30 | Владислав Орлов/Джо Купер (Украина/Великобритания) – Питер де Ланж/Абель Форжер (Нидерланды, 3)
 

