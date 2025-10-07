Беллингем остался без места в Реале и без вызова в сборную. Но он слишком дорогой, чтобы быть запасным

В матче 8-го тура Ла Лиги против "Вильярреала" Джуд Беллингем появился на поле только на 64-й минуте.

Англичанин принял участие в двух решающих эпизодах, принесших "Реалу" победу. Именно он отправил Винисиуса в прорыв, который завершился спорным пенальти, и именно он выиграл борьбу в штрафной, отдав пас Браиму Диасу — тот, в свою очередь, ассистировал Мбаппе.

Неделей ранее мадридцы проиграли "Атлетико" с позорным счетом 2:5. После встречи с "Вильярреалом" Алонсо спросили, поставил бы он Беллингема в стартовый состав, если бы дерби с "Атлетико" состоялось уже в следующую субботу.

Вопрос, кажется, застал баска врасплох. На несколько секунд он замолчал, затем ответил: "Хороший вопрос! Но что бы я ни сказал, это ничего не изменит, поэтому не вижу смысла комментировать". Затем он улыбнулся — той горькой улыбкой, которая дала понять, что тренер предпочел бы вообще не возвращаться к той игре.

Его легко понять. В матче с "Атлетико" Беллингем вышел в стартовом составе, и этим решением Алонсо, по сути, выстрелил себе в ногу. Дело даже не только в счете, а в том, как беспомощно выглядела команда в целом.

На "Бернабеу" праздновали так, как будто Беллингем уже вернулся в свою лучшую форму

На самом деле — нет. Перед выходом на поле в матче с "Вильярреалом" англичанин разминался с эспандером, который больше знаком пожилым людям, чем профессиональным футболистам.

Джуд перенес операцию на плече 16 июля, сразу после Клубного чемпионата мира. Проблема тянется еще с ноября 2023 года, когда он получил травму и с тех пор был вынужден играть с защитным снаряжением под футболкой.

Сначала ожидалось, что восстановление продлится три-четыре месяца, но процесс удалось ускорить — и теперь все смотрят на Томаса Тухеля.

В конце прошлой недели сборная Англии объявила состав на матчи с Уэльсом и Латвией. Тренер решил, что за досрочную путевку на чемпионат мира "три льва" будут бороться без полузащитника "Реала".

Сюжет сразу подхватили таблоиды — и раздули из него драму, называя Тухеля чуть ли не безмозглым идиотом.

Сам Тухель ответил спокойно: двери сборной для Беллингема открыты. Но, по его словам, Джуду не хватает игрового ритма, а команда и без того находится в хорошей форме. Мол, тренерский штаб доверяет составу, который держит планку еще с предыдущего международного окна.

"Он хотел получить приглашение. Мы говорили с ним по телефону. Никаких проблем, просто ему пока не хватает ритма".

Английская пресса, конечно, сразу взбудоражилась и вытащила из архивов старые замечания Тухеля о поведении Беллингема. Тогда тренер говорил, что иногда оно бывает "отвратительным" — настолько, что могло бы не понравиться даже матери футболиста.

Некоторые быстро решили, что речь идет о "генитальном" жесте, который Беллингем показал в матче со Словакией на Евро-2024 (2:1), а также о его словесном выпаде в сторону испанского арбитра с фразой "F**k off!" ("Отвали!").

В какой-то степени это действительно так. Тухель имел в виду не конкретный эпизод, а скорее эго Беллингема: мол, эту энергию стоит направлять не на давление на судей или партнеров, а на достижение общей цели.

Впрочем, в раздевалке "Реала" Беллингема, кажется, воспринимают иначе. 18-летний новичок клуба Франко Мастантуоно говорит, что восхищается Джудом — и его личностью, и авторитетом. Хотя еще неизвестно: это влияние самой фигуры Беллингема или, возможно, магия пятого номера, под которым когда-то играл сам Зидан.

Как Хаби Алонсо решит проблемы, вызванные возвращением Джуда в состав "Реала"?

Поскольку сборная Англии оставила Беллингема вне заявки, это повод поднять более насущный вопрос. Потому что это действительно проблемы.

С одной стороны, англичанин вместе с Мбаппе и Винисиусом входит в пул игроков, которых ротация почти не затрагивает — 127 миллионов евро, заплаченные за него, обязывают. А с другой — Беллингем реально опасен, когда врезается в штрафную и играет как дополнительный форвард. Это его зона комфорта, но теперь она принадлежит Мбаппе.

Алонсо должен найти решение, которое устроит всех политически неприкосновенных звезд и в то же время не развалит игровую структуру.

Жертвой, на первый взгляд, мог бы стать Арда Гюлер, но сегодня именно на нем держится большая часть атакующего креатива "Реала". А структуру, как мы уже выяснили, лучше не трогать.

Опорная зона тоже неприкосновенна: в системе Алонсо она должна держаться на двух игроках, которые умеют и разрушать, и поддерживать атаку. Чаще всего это Вальверде и Тчуамени.

С уругвайцем, кстати, в последнее время своя драма — из-за травм Трента и Карвахаля Алонсо ставит его справа в защиту. Но даже против своей воли Феде выходит и делает работу блестяще. Так что мухи — отдельно, котлеты — отдельно.

Как бы то ни было, Алонсо доволен тем, что Беллингем не поедет в сборную. Он получит время, чтобы вернуть физическую форму. Впереди матчи с "Хетафе", "Ювентусом" и "Барселоной" — тренер уже назвал их "напряженными и определяющими". Успех в этих играх почти наверняка будет зависеть от того, найдет ли он для Бэллингема правильное место в составе.

Потому что сейчас создается впечатление, что англичанин в этой команде — просто лишний. А значит лишним должен стать кто-то другой.

Фото — Getty Images / Global Images Ukrainе

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки

1

Реал 8 7 0 1 19-9 21 2

Барселона 8 6 1 1 22-9 19 3

Вильярреал 8 5 1 2 14-8 16 4

Бетис 8 4 3 1 13-8 15 5

Атлетико 8 3 4 1 15-10 13 6

Севилья 8 4 1 3 15-11 13 7

Эльче 8 3 4 1 11-9 13 8

Атлетик 8 4 1 3 9-9 13 9

Эспаньол 8 3 3 2 11-11 12 10

Алавес 8 3 2 3 9-8 11 11

Хетафе 8 3 2 3 9-11 11 12

Осасуна 8 3 1 4 7-8 10 13

Леванте 8 2 2 4 13-14 8 14

Райо Вальекано 8 2 2 4 8-10 8 15

Валенсия 8 2 2 4 10-14 8 16

Сельта 8 0 6 2 7-10 6 17

Реал Овьедо 8 2 0 6 4-14 6 18

Жирона 8 1 3 4 5-17 6 19

Реал Сосьедад 8 1 2 5 7-12 5 20

Мальорка 8 1 2 5 7-13 5

