Победитель ЧМ-2018 получил вызов в сборную Франции на октябрьские матчи

Нападающий "Ланса" Флориан Товен вызван в сборную Франции на матчи отбора на Чемпионат мира 2026 года.

Чемпион мира 2018 года был приглашен в сборную, чтобы заменить вингера "ПСЖ" Бредли Барколя, который был вынужден покинуть расположение команды Дидье Дешама из-за травмы бедра, как сообщает Французская футбольная федерация.

32-летний Товен в последний раз играл за национальную сборную еще в отборе к Евро-2020 против Андорры в июне 2019 года. Тогда он забил свой единственный гол за национальную команду.

Напомним, что Франция сыграет против Азербайджана на "Парк де Пренс" 10 октября, а затем отправится в Рейкьявик на матч против Исландии 13 октября.

