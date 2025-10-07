Вышково (ITF Juniors). Никифорук сделала чемпионский дубль, Картавенко виыграл второй одиночный титул

В Вышково завершился турнир ITF Juniors 60



Результаты финальных матчей турнира ITF J60, проходившего в Украине.

Юноши. Одиночный разряд

Григорий Картавенко (Украина, 1) – Владимир Ревенко (Украина, 2) 6:4, 6:3

17-летний Григорий Картавенко второй раз стал победителем турнира ITF Juniors в одиночном разряде и впервые на категории J60. На пути к титулу Григорий не проиграл ни одного сета.

Путь к титулу:

R1: Богдан Яцута (Украина) 6:3, 6:0

R2: Святослав Гриновецкий (Украина) 6:1, 6:4

QF: Артем Караван (Украина, 7) 6:2, 6:1

SF: Александр Тютченко (Украина, 4) 6:2, 6:4

FR: Владимир Ревенко (Украина, 2) 6:4, 6:3

Юноши. Парный разряд

Владимир Ревенко/Тимур Чуканов (Украина, 2) – Андрей Максименко/Алексей Петушинский (Украина, 4) 6:4, 6:2

16-летний Владимир Ревенко выиграл второй парный титул ITF Juniors (первый категории J60), а его ровесник Тимур Чуканов – первый.

Путь к титулу:

R1: Платон Гак/Марк Александр Пащенко (Украина) 6:1, 6:0

QF: Илья Иванов/Юрий Осыка (Украина) 7:5, 6:2

SF: Павел Боднарчук/Александр Тютченко (Украина, 3) 7:5, 6:3

FR: Андрей Максименко/Алексей Петушинский (Украина, 4) 6:4, 6:2

Девушки. Одиночный разряд

Анна-Аделина Никифорук (Украина, 1) – Марина Левадная (Украина, WC) 5:7, 7:5, 6:4

16-летняя Анна-Аделина Никифорук завоевала свой второй титул ITF Juniors. В мае этого года она стала чемпионкой соревнований такой же категории, проходившей в Ужгороде.

Путь к титулу:

R1: Виктория Зайченко (Украина) 6:2, 6:4

R2: Арина Якушева (Украина, Q) 6:0, 6:2

QF: Марина Пиюкова (Украина) 6:2, 6:2

SF: Анна Щавинская (Украина) 6:0, 3:0 отказ

FR: Марина Левадная (Украина, WC) 5:7, 7:5, 6:4

Девушки. Парный разряд

Мария Козяр/Анна-Аделина Никифорук (Украина, 1) – Елизавета Гучко/Матильда Чедрик (Украина) 6:3, 7:5

Путь к титулу:

R1: BYE

QF: Елизавета Кривая/Марина Пиюкова (Украина) 6:4, 4:6, 10-5

SF: Марина Левадная/Полина Чепурная (Украина) 6:4, 6:3

FR: Елизавета Гучко/Матильда Чедрик (Украина) 6:3, 7:5

16-летняя Анна-Аделина Никифорук третий раз стала чемпионкой турнира ITF Juniors в парном разряде (второй раз в этом году), а ее ровесница Мария Козяр – четвертый (третий раз в этом сезоне).



btu.org.ua