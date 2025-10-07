Metallica выступит на Гран При Катара

Организаторы Гран При Катара объявили о том, что концерт рок-группы Metallica станет частью развлекательной программы этапа и пройдёт после финиша гонки на сцене Lusail Live в воскресенье, 30 ноября.

Для обладателей билетов на Гран При доступ на концерт бесплатный.

В концовке сезона легендарная Metallica выступит дважды – в Катаре и на финальном этапе сезона в Абу-Даби.

Группа несколько раз принимала участие в программе Гран При, а в 2011-м их концерт на Гран При Индии не состоялся из-за того, что зрители разгромили аппаратуру.

Источник