Фернандо Алонсо: Я не считаю, что это был опасный манёвр

Стюарды Гран При Австралии оштрафовали Фернандо Алонсо прибавкой двадцати секунд к результату и тремя штрафными баллами за провоцирование аварии Джорджа Расселла. В результате испанский гонщик переместился с шестого на восьмое место в протоколе гонки, а его напарник Лэнс Стролл отыграл одну позицию, став шестым.

В Aston Martin не согласны со штрафом, но не станут его оспаривать.

Лэнс Стролл (6-й): «Уверенная гонка, и я рад, что заработал несколько очков. Я хорошо стартовал и отыграл несколько позиций на первом круге, а затем ехал в своём ритме.

Как и ожидалось, главной сложностью стал контроль износа резины, учитывая высокую деградацию, но я неплохо справился, а команда разработала эффективную стратегию на гонку. Темп мог быть и выше, но мы покидаем Австралию с осознанием, что выжали всё из машины».

Фернандо Алонсо (8-й): «Мне повезло, когда после схода Льюиса Хэмилтона был включён режим виртуального автомобиля безопасности. Затем я был рад, когда оказался позади Серхио Переса и мог использовать DRS, но те отыгранные секунды в конечном итоге не имели смысла.

На последних кругах Джордж быстро меня догонял. Я знал, что он приближается – он на протяжении пяти или шести кругов ехал за мной в зоне DRS. Мне приходилось проезжать круги в квалификационном режиме, чтобы просто оставаться впереди.

Я хотел как можно лучше выйти из шестого поворота, чтобы защититься от него. Так поступил бы любой гонщик, и я не считаю, что это был опасный манёвр. Я разочарован тем, что стюарды решили выписать штраф, ведь это была упорная, но честная борьба в гонке. Тем не менее, я рад, что Джордж в порядке. Было неприятно видеть его машину поперёк трассы.

Не лучший уик-энд для нас с точки зрения темпа, но гонка сложилась хорошо: отличная стратегия, невероятные пит-стопы и потрясающая надёжность. Думаю, мы сегодня заработали даже больше очков, чем позволял темп машины, но мы переживём».

Майк Крак, руководитель команды: «Сильное выступление в Альберт-парке – мы заработали двенадцать очков. Огромное спасибо обоим гонщикам, которые конвертировали стартовые позиции в очки, придерживаясь двух очень разных шинных стратегий.

Лэнс отлично пилотировал весь уик-энд и сохранил эту форму вплоть до клетчатого флага. Фернандо получил выгоду от виртуального автомобиля безопасности. Для нас стало сюрпризом, когда после финиша он переместился на восьмое место из-за штрафа, но мы принимаем это решение. Это не испортит нам настроение в такой успешный день. Стратегические решения, принимаемые на пит-уолл, были точными, и вся команда работала превосходно».

Источник