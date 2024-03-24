Капитан Исландии выделил двух игроков сборной Украины накануне плей-офф Евро-2024.

Иоганн Берг Гудмундссон считает украинцев сильнее Израиля

Капитан Исландии Йоганн Берг Гудмундссон выделил двух игроков сборной Украины накануне финала плей-офф квалификации к Евро-2024 по футболу.

Его слова приводит SportUA.

«В сборной Украины много индивидуально сильных игроков и нам нужно позаботиться о решении этой проблемы. В частности, у них есть быстрые игроки, которые играют на клубном уровне в ведущих европейских лигах.Посмотрите, сколько голов их нападающий из Жироны (Артем Довбик – ред.) уже забил в этом сезоне.А Мудрик очень опасен на фланге.Есть и другие исполнители хорошего качества.Конечно, это гораздо сильнейший соперник , чем сборная Израиля, с которой мы играли в полуфинале плей-офф.

Но и в нашей команде есть замечательные игроки, которые играют на высоком уровне и очень хорошо показывают себя в своих клубах. Поэтому не нужно бояться каких-либо индивидуальных качеств соперника — важно противодействовать им правильными командными действиями», — заявил лидер исландцев.