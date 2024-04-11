Фернандо Алонсо остаётся в Aston Martin F1

Фернандо Алонсо останется в Aston Martin F1 в следующем сезоне, но их сотрудничество продолжится и в 2026 году – об этом сообщила пресс-служба команды.

Причём это сделано несколько необычным способом: релиз Aston Martin состоит из единственной фразы: «Я остаюсь». И подпись: «Фернандо Алонсо».

Впрочем, на официальном сайте команды из Сильверстоуна есть и дополнительная информация, в том числе более развёрнутые комментарии двукратного чемпиона мира, а также заявление Майка Крака, руководителя Aston Martin F1.

Команда напомнила болельщикам, что разного рода слухи о дальнейшей судьбе самого опытного гонщика в истории Формулы 1 ходили уже несколько месяцев, и чтобы положить этому конец Фернандо Алонсо объявил о решении подписать новый контракт с Aston Martin. При этом подчёркивается, что договорённости носят многолетний характер.

Фернандо Алонсо: «О моём будущем в Формуле 1 за последние месяцы было сказано и написано немало, но сегодня я рад объявить, что остаюсь в Aston Martin, подписав многолетний контракт.

В начале года я говорил, что сначала должен решить, хочу ли я вообще продолжать карьеру, после чего вместе с командой сяду за стол переговоров. С самого первого момента, как я пришёл в Aston Martin в 2023 году, я почувствовал себя как дома. Всего за 15 прошедших месяцев мы очень многого добились вместе и с удовольствием вспоминаем подиумы и многочисленные сражения на трассах.

Я очень благодарен Лоуренсу Строллу, Мартину Уитмаршу и Майку Краку за доверие, оказанное мне и Лэнсу, и теперь очень хочется увидеть, каких новых успехов мы сможем добиться общими усилиями. Это лишь самое начало проекта, и я горжусь, что принимаю в нём участие. Я в отличной физической форме и по-прежнему жажду побед. Я сделаю всё, чтобы наш прогресс продолжился, и чтобы Aston Martin стала чемпионской командой».

Майк Крак, руководитель команды: «Подтверждение долгосрочного сотрудничества Фернандо с Aston Martin – это замечательные новости. За полтора года у нас сложились прочные рабочие отношения, нас объединяет общая решимость сделать этот проект успешным. Наши дискуссии длились несколько предыдущих месяцев, и Фернандо был верен своему слову: когда он решил, что хочет продолжать выступать в гонках, наша команда была первой, с кем он начал переговоры. Он продемонстрировал, что верит в нас, а мы верим в него.

Фернандо жаждет успеха, выступает лучше, чем когда-либо, и стремится сделать Aston Martin F1 конкурентоспособной, отдавая этому все силы. Наши многолетние договорённости предполагают, что мы продолжим сотрудничать и в 2026 году, когда начнётся партнёрство с Honda, и мы перейдём на японские силовые установки».

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