Трубин выйдет в стартовом составе на матч против Марселя в Лиге Европы

Украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет в стартовом составе Бенфики на матч 1/4 финала Лиги Европы против французского Марселя.
Об этом сообщила прессслужба. «орлов» в соцсетях.
Начало матча — в 22:00 по киевскому времени.
Напомним, что на стадии 1/8 финала Бенфика прошла шотландский Рейнджерс.
Отметим, что параллельно состоятся еще 3 матча четвертьфиналов Лиги Европы, в том числе Ливерпуль будет принимать Аталанту, Байер сыграет с Вест Хэмом, а Милан и Рома померятся силами в итальянском противостоянии.