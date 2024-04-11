Трубин выйдет в стартовом составе на матч против Марселя в Лиге Европы

Украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет в стартовом составе Бенфики на матч 1/4 финала Лиги Европы против французского Марселя.

Об этом сообщила прессслужба. «орлов» в соцсетях.

Начало матча — в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что на стадии 1/8 финала Бенфика прошла шотландский Рейнджерс.

Отметим, что параллельно состоятся еще 3 матча четвертьфиналов Лиги Европы, в том числе Ливерпуль будет принимать Аталанту, Байер сыграет с Вест Хэмом, а Милан и Рома померятся силами в итальянском противостоянии.

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