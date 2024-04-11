Ровно обыграло на выезде Киев-Баскет и стало первым финалистом Суперлиги FAVBET

Решающей стала третья четверть, в которой гости переломили ход игры

БК Ровно на выезде одержало победу над Киев-Баскетом во втором матче полуфинальной серии Суперлиги FAVBET — 81:78.

Столичная команда в родных стенах жаждала реванша за сокрушительное выездное поражение (43:77) в первой встрече. По ходу первой четверти ровенчане ушли в отрыв, однако хозяева прибавили и сумели завершить стартовый отрезок вничью.

Во второй партии уже киевляне владели инициативой, но команда Михаила Переверзия постоянно держалась рядом, не давая оппоненту нарастить преимущество в счете. К большому перерыву хозяева владели минимальным гандикапом — 42:40.

Определяющей для судьбы всего противостояния стала третья четверть. В ней игроки гостей сумели переломить игру и обеспечить себе задел +7 перед финишным отрезком. В дальнейшем, как ни билась команда Дмитрия Забирченко, соперник держал ее на безопасной дистанции и в итоге довел встречу до победы.

Киев-Баскету не помогли 30 очков и 7 подборов Брентли Байнума. MVP встречи стал игрок гостей Алексей Соловьев (23 очка, 3 подбора, 2 передачи).

БК Ровно стал первым финалистом Суперлиги FAVBET сезона 2023/24. Ее соперник по решающему противостоянию определится 14 апреля в дуэли Днепра и Черкасских Мавп.

Суперлига FAVBET. Плей-офф. 1/2 финала. Второй матч

Киев-Баскет — БК Ровно — 78:81 (21:21, 21:19, 16:25, 20:16)

Киев-Баскет: Байнум (30 + 7 подборов), Буренко (18 + 5 подборов + 5 передач), Кошеватский (13 + 6 передач), Зайцев (11), Кисильчук (3), Скира (2), Заплотинский (1 + 9 подборов)

Ровно-ОШВСМ: Соловьев (23), Джойнер (18 + 5 подборов), Мочалов (13 + 10 подборов), Тимощук (11 + 5 подборов + 6 передач), Шепелев (5), Смит (4), Водолазский (4), Хаскинс (3)

Счет в серии — 0:2

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