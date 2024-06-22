Зірковий гравець НБА курив марихуану на концерті Кендріка Ламара

Уночі з 19 на 20 червня в Лос-Анджелесі відбувся концерт Кендріка Ламара. Авжеж, така подія не могла не привабити зірок спорту. На трибунах був зафіксований навіть Леброн Джеймс з «Лейкерс» та Джеймс Харден («Кліпперс»), Рассел Вестбрук («Кліпперс») та Демар Дерозан («Чикаго»).

Також на концерті помітили лідера «Кліпперс» Кавая Леонарда. Вболівальники зняли його, коли баскетболіст курив марихуану.

З 1 січня 2018 року у найбільшому штаті США — Каліфорнії набув чинності закон про легалізацію вживання марихуани з рекреаційною метою, тому Кавай закон не порушив.

Фото: TIMOTHY NORRIS, Harry How

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