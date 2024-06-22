Боттас: Мы смогли найти оптимальные настройки

Для Sauber было важно как можно более эффективно поработать на тренировках в Барселоне, чтобы оценить эффективность новинок, подготовленных командой к испанскому этапу сезона. Судя по тому, что Валттери Боттас проехал за две сессии 54 круга, а именно на его машине было установлено модернизированное заднее крыло, по крайней мере эту задачу решить удалось.

Валттери Боттас (10-й): «В целом мы вполне нормально отработали. Обе сессии прошли продуктивно, мы испытывали разные варианты настроек и в итоге нашли оптимальный, который и позволил прибавить.

Похоже, мы способны на более высокий темп, чем на большинстве предыдущих этапов, и это, конечно, позитивный момент, который придаёт нам уверенность перед основными событиями уик-энда.

Новые компоненты, появившиеся на нашей машине, работают нормально, а возникавшие небольшие неполадки были быстро устранены, и во второй сессии мы смогли прибавить. Разумеется, в очередной раз результаты будут очень плотными, поэтому важно детально проанализировать всю собранную сегодня информацию и завтра постараться выжать из машины всё».

Гуаньюй Чжоу (17-й): «Команда представила новую версию заднего крыла, но на моей машине её пока не было, зато результаты Валттери выглядят очень неплохо, а это вселяет уверенность в ходе подготовки к завтрашнему дню.

В целом мой круг складывался нормально, но в последнем повороте мне помешал трафик – если бы не это, полагаю, я бы смог показать время ближе к первой десятке. Я доволен, что поехал немного быстрее и пилотирую более уверенно.

Перед тем, как отправиться в Испанию, мы многое поменяли на моей машине, в том числе шасси. Команда отлично поработала, и я чувствую, что вернулся на тот уровень, на котором был в начале сезона. Хотя рано говорить о том, как могут пройти квалификация и гонка, мы уже ближе подобрались к нашим непосредственным соперникам, особенно по сравнению с предыдущими этапами».

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