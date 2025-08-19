Джонатан Хил: Следующий сезон будет похож на лотерею

Джонатан Хил, опытный специалист, занимающий в Haas F1 должность заместителя главного инженера, полагает, что ситуацию в чемпионате 2026 года можно будет сравнить с лотереей, поскольку что-либо прогнозировать просто невозможно.

Считается, что реформа технического регламента, которая ждёт чемпионат – едва ли не самая масштабная в истории Формулы 1, и это не может не сказаться на расстановке сил.

«Иногда лучше бороться за хорошие результаты в текущем чемпионате, чем нацеливаться на следующий год, – приводит слова Хила RacingNews365. – Следующий сезон будет похож на лотерею по множеству причин – это и переход на новые двигатели, и все прочие перемены. Поэтому для нас важно добиться успеха в этом году».

Поскольку большинство команд уже полностью переключились на подготовку к следующему сезону, то Хил предполагает, что очередные шаги по модернизации техники могут серьёзно повлиять на результаты в оставшихся гонках.

«Отыграв одну десятую секунды, вы сможете подняться на пять мест выше, – считает он. – Так что в этом году ситуация намного сложнее. Вы уже не говорите, что хотите выжать из своей машины две или три десятых. Сейчас каждая десятая может сыграть важную роль, поэтому мы не стали полностью сворачивать процесс модернизации техники и продолжаем попытки внедрять новинки».

В настоящее время Haas F1 занимает 9-е место в Кубке конструкторов, но при этом отстаёт от Racing Bulls всего на 10 очков, от Sauber – на 16, от Aston Martin – на 17, поэтому в теории до конца сезона картина в средней группе команд ещё вполне может измениться.

