Льюис Хэмилтон раскритиковал решение Mercedes

В Сингапуре Льюис Хэмилтон оказался единственным гонщиком из первой десятки, который стартовал на шинах Soft. Гонщик Mercedes рассказал, что его разозлило подобное тактическое решение команды, и перед стартом он пытался убедить инженеров поставить на его машину шины Medium.

«Мы с командой проводили брифинг утром в день гонки, но ещё накануне вечером они упоминали, что хотят разделить шинную стратегию, и меня это уже тогда озадачило, – рассказал Льюис Хэмилтон во время спонсорского мероприятия Petronas в Малайзии. – Раньше, когда Джордж высоко квалифицировался, как он обычно делает, а я стартовал из-за пределов десятки, то мы разделяли шинные стратегии. Но в этот раз, когда мы с Джорджем стартовали рядом, это не имело смысла.

Я боролся изо всех сил, чтобы стартовать на Medium, но команда продолжала настаивать, что я должен стартовать на Soft. И когда перед стартом прогревочного круга все сняли термочехлы, оказалось, что все на Medium.

Уже в тот момент я почувствовал злость и разочарование. Я делал всё, что в моих силах, чтобы удержаться за парнями впереди, но они ехали слишком быстро. А затем мне пришлось делать всё возможное, чтобы как можно дольше оставаться на трассе на Soft.

Мне пришлось провести пит-стоп на 17-м круге. Уже в тот момент я знал, что для меня гонка закончена, поскольку на шинах Hard в такую жару ничего не получится.

На протяжении всего уик-энда у нас были проблемы с балансом машины, поэтому мы многое поменяли. Мы хорошо квалифицировались, но, к сожалению, в гонке возникло слишком много проблем».

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